Schmiedweg-Streit geht in die nächste Runde

Die Anrainer schütteln bei diesen Aussagen nur die Köpfe: Sie hätten selbst mehre teure Gutachten in Auftrag gegeben, die wären zu gänzlich abweichenden Ergebnissen gekommen. Etwa, was die Lärmbelastung in der Nacht betrifft. „Es muss doch möglich sein, als Bürger in der Nacht ein Fenster aufmachen zu können – zumindest in eine Himmelsrichtung“, sorgt sich Resi Nussbaumer.