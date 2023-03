Skifahrer (32) kracht nach Sturz in Tirol in Bäume

Auch am Sonntag waren die Pistenretter in Tirol aufgrund von teilweise schweren Skiunfällen wieder einmal gefordert. In Grän im Außerfern passierten am Vormittag sogar fast zeitgleich zwei Crashs. Ein Deutscher (32) krachte mit seinen Skiern sogar in zwei Bäume und musste in ein Klinikum nach Deutschland geflogen werden.