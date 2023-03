Trump: „Ich werde Dritten Weltkrieg verhindern“

In die USA geflohener Bolsonaro auch unter den Rednern

Die Conservative Political Action Conference ist ein regelmäßiges Treffen Rechtskonservativer, bei dem sich auch zahlreiche Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und Verschwörungstheoretiker versammeln. Am diesjährigen Treffen in einem Konferenzzentrum vor den Toren von Washington D.C. nahm auch der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro teil. Der Rechtsaußen-Politiker erhielt während seiner Rede am Samstag immer wieder tosenden Beifall, unter anderem, als er gegen eine Corona-Impfpflicht wetterte. Sein Verhältnis zu Trump bezeichnete Bolsonaro als „einfach außergewöhnlich“. Und ähnlich wie Trump meinte Bolsonaro, seine „Mission“ sei noch nicht vorbei.