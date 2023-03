Skifahrer in Tirol verirrt: Notruf aus Nürnberg

Der 69-Jährige war am Samstag als Mitglied einer Reisegruppe zum Skifahren in Itter gewesen. Erst gegen 20.30 Uhr verständigte er seine Lebensgefährtin in Nürnberg und er erzählte ihr, dass er bei der Talfahrt gestürzt sei und sich folglich in unwegsames Gelände verirrt habe. Zudem gab er an, völlig orientierungslos und schwach zu sein.