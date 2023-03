„Konnte nicht laufen und Hände nicht bewegen“

Stroll verpasste nach seinem Radunfall in der Saisonvorbereitung die Testfahrten in Bahrain. Er hatte sich das rechte Handgelenk bei dem Sturz gebrochen und das linke verstaucht, wie der 24-Jährige vor dem Auftaktrennen am Sonntag berichtete. „Es war ziemlich verrückt“, sagte er nach seinem starken achten Platz in der Qualifikation am Samstag. „Es sind heute genau zwei Wochen seit meinem Radunfall vergangen, zwölf Tage seit der Operation, vor zehn Tagen wurde ich erst aus dem Krankenhaus entlassen.“