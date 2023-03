Der Anti-Haider | Herz für Kärnten

Herz für Kärnten. Ja, kein anderes Bundesland hatte bereits Landeshauptleute von mehr als zwei verschiedenen Parteien - samt Blau und Orange. Kein anders Land konnte die SPÖ zurückerobern. Kein anderes hat eine derart schwindsüchtige ÖVP. Kein anderes (Tirol mit der „Liste Fritz“ einmal ausgenommen) so eine starke regionale Liste wie das „Team Kärnten“. Und in keinem anderen Bundesland schnitt Alexander Van der Bellen im vergangenen Herbst so schwach ab wie in Kärnten, während hier der blaue Kandidat Rosenkranz sein weitaus bestes Resultat einfuhr. So könnte man verleitet sein, den heutigen Landtagswahlen bundespolitische Bedeutung abzusprechen. Das freilich wäre weit gefehlt. In politisch so aufgeladenen Zeiten wie diesen sind Wahlen ohne regional-nationale Wechselwirkungen undenkbar.So wird heute genau beobachtet werden, wie sich der rote Landes-Kaiser schlägt - wenn auch selbst bei einem exzellenten SPÖ-Ergebnis die Personaldebatte rund um Bundes-Chefin Rendi-Wagner sicher nicht verebben wird. Die FPÖ wird dazugewinnen, auch wenn aufgrund der Konkurrenz durch das Team Kärnten die Bäume in ihrem Stammland heute nicht sehr viel weiter in den Himmel wachsen dürften. Und die ÖVP muss zittern, nicht ein blamables 1-stelliges Ergebnis einzufahren. So anders Kärnten in mancher Hinsicht ist - heute blickt Österreich in das südlichste Bundesland, nicht zuletzt auch, weil so viele ein Herz für Kärntner und Kärnten haben.