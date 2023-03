Deutscher Konzern will Panzer in der Ukraine bauen

Panzerfahrzeuge mit Spendengeld gekauft

Die ukrainische Regierung geht aktuell davon aus, rund 140 westliche Kampfpanzer zu bekommen. Mehr als 100 weitere gebrauchte Panzerfahrzeuge will der Fonds des bekannten ukrainischen Komikers und Moderators Serhij Prytula mit Spendengeldern erworben haben. „Der erste Teil - 24 Fahrzeuge - ist bereits in der Ukraine“, hieß es am Freitag. Dazu zeigte sich der 41-Jährige in einem Video mit den gepanzerten, aber unbewaffneten Kettenfahrzeugen acht verschiedener Typen im Hintergrund (siehe Tweet unten). Die Panzer wurden demnach in Großbritannien erworben und aufbereitet.