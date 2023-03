Schlepper-Pkw mit 15 Migranten in Bayern gestoppt

15 Migranten, die Hälfte von ihnen Kinder, wollte ein Schlepper in einem Pkw nach Deutschland bringen. Nach Angaben der deutschen Polizei, die die gefährliche Fahrt am Donnerstag bei Neuhaus am Inn in Bayern stoppte, handelte es sich um russische Staatsangehörige im Alter von zwei bis 44 Jahren. „Vier Kleinkinder wurden auf dem Boden sitzend transportiert und im Kofferraum des Wagens waren vier Jugendliche eingepfercht“, so ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Passau.