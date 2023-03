„Meistertitel als Ziel? Das bringt doch nichts!“

Seit 30. September (2:3 gegen Amstetten), dem letzten Spiel, in dem der damals verletzte Ramsebner fehlte, ist der SKN ungeschlagen, feierte neben einem Remis sechs Siege, darunter das 1:0 in Horn mit dem Last-Minute-Treffer von Uly Llanez. Eine Bilanz, aus der an sich Meisterträume gebaut sind. „Der Titel als Ziel“, Ramsebner hält inne, „das bringt doch nichts. Wer vorne bleiben will, muss Woche für Woche Leistung bringen. Wenn dies gelingt, lässt sich der Erfolg ohnehin nicht verhindern.“ Sätze, die auch Chefcoach Stephan Helm gerne verwendet.