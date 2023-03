Unterm Krimmler Wasserfall regnet es Zuckerberge

Stefan Bacher lernte in Neukirchen bei Aloisia Enzmann (Gasthof Unterbrunn ); weitere Stationen: ab 1991 Gasthaus Hanke in Krimml. Seit 2013 selbstständig mit einem Restaurant in Wald i. P. Seit 2019 mit Frau Monika Pächter des Restaurants im Hotel Krimml.