Geleakte WhatsApp-Nachrichten: London in Aufruhr

Veröffentlichung als moralische Pflicht?

Oakeshott verteidigt ihren Schritt mit dem Argument, es bestehe ein überragendes öffentliches nationales Interesse an den Inhalten. „Kein Journalist, der etwas auf sich hält, würde in einer so wichtigen und historischen Angelegenheit Informationen zurückhalten“, sagte sie dem Sender BBC am Donnerstag. Hancock hingegen wirft der Journalistin vor, sich nicht an eine Verschwiegenheitserklärung gehalten und sein Vertrauen missbraucht zu haben.