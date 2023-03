Leiter verloren: Massen-Karambolage auf Autobahn

Mega-Stau auf dem Weg zur Arbeit

Es folgte das große Aufräumen: Dazu musste die A22 in westlicher Richtung komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr brachte die Wracks nämlich auf einen Schotterlagerplatz, kehrte dann um und fuhr - um Zeit zu sparen - gegen die Fahrtrichtung wieder zur Unfallstelle zurück. Pendler aus Richtung Wien, die nicht mehr rechtzeitig abfahren konnten, mussten sich in Geduld üben. „Beinahe zwei Stunden ging gar nichts mehr“, so ein Zeuge.