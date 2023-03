Jetzt gibt es auch in Salzburg eine Bierpartei

Dominik Wlazny („Marco Pogo“) trat als Chef der Bierpartei bei der vergangenen Wahl zum Bundespräsidenten an - und überraschte mit Platz drei. Bei den kommenden Landtagswahlen am 23. April steht auch in Salzburg die Bierpartei auf dem Stimmzettel. Doch wer steht hinter der nur im Flachgau kandidierenden Bewegung und was will sie? Fakt ist: Mit Dominik Wlazny hat das alles nichts zu tun ...