ORF-Expertin: Von der Rennfahrerin zur Prinzessin

Bis 2010 im Kart-, ab 2011 im Formel-Sport (u.a. bei McLaren) hatte sie seit Kindestagen im Overall die Führung in der Hand, diese muss sie aber nun an ihren Tanzpartner abgeben: „Ich hätte mir erwartet, dass er’s schwerer haben wird, aber nein gar nicht, das stört mich Null. Ich vertraue dem Danilo ganz einfach zu 100 Prozent, kenne mich in dem Metier nicht aus und kann mich deshalb bei ihm komplett fallen lassen, mache eigentlich immer das, was er mir sagt.“