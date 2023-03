Strompreis-Kritik prallt an den Versorgern ab

Einkaufspreis hat nachgegeben

Aber es gibt in Oberösterreich weitere große Versorger. Etwa die Linz AG, die bei der Strompreisdebatte, die vor allem auf die Bestandskundentarife abzielt, völlig „gechillt“ ist: „Wir haben zum Jahreswechsel die Tarife nicht erhöht und die vergleichsweise günstigen Tarife werden bis auf Weiteres auch zu halten sein.“ Es gab am 1. Februar für Neukunden eine Senkung – die Energie AG hat dies auch durchgeführt. Denn der Einkaufspreis am internationalen Strommarkt hat deutlich nachgegeben.