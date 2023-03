Stefan B. rockt den Aufsteiger aus dem Ländle

Der 44-jährige Hobbymusiker hat mit dem selbst komponierten Song seine Verbundenheit zu seinem Herzensklub musikalisch festgehalten. „Ich habe das Lied schon 2008 in einer Akustikfassung mit meiner Band ’Suburban Disaster’ geschrieben und nach dem Aufstieg nun in einer rockigen Version neu aufgenommen.“ Baldauf ging dafür extra in ein professionelles Tonstudio nach Dornbirn und spielte bis auf das Schlagzeug alles selbst ein. Von den Aufnahmen wurde auch ein Video gedreht, das mit Bildern von Lustenau-Spielen und Fans unterlegt wurde. Zu sehen sind Szenen aus der früheren und jetzigen Klub- und Fangeschichte. Über 20.000 Mal wurde das Video bisher auf Youtube angeklickt.