Schlägerei: Liftpersonal trennte rabiate Urlauber!

Wilde Szenen spielten sich am Dienstagvormittag bei einem Skilift in Brixen im Thale im Tiroler Unterland ab: Bei der Talstation gerieten sich zwei Urlaubergruppen aus den Niederlanden in die Haare, wobei ein 69-Jähriger schwere und ein Jugendlicher (16) leichte Verletzungen erlitten. Grund für die Eskalation war offenbar eine Drängelei.