Mehr Sprints und Las Vegas: Neuheiten in der F1

Die Sprintrennen, deren Ergebnisse für die Startaufstellung des Grand Prix am Sonntag herangezogen werden, wurden von drei auf sechs aufgestockt. Die Mini-Events über jeweils 100 km werden in Baku, beim Red-Bull-Heimrennen in Spielberg, in Spa-Francorchamps, Doha, Austin und Sao Paulo ausgetragen. Die sonst übliche Qualifikation findet schon am Freitag statt. Das Ergebnis dieser Session ist die Grundlage für die Sprint-Aufstellung tags darauf. Beim Sprintrennen gibt es freie Reifenwahl, auch Boxenstopps sind nicht vorgeschrieben. Punkte werden ebenfalls vergeben, der Sieger erhält acht, der Achtplatzierte einen.