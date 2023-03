Schock in Schwarz! Fehlt Mercedes ganze Sekunde?

„Die Stoppuhr lügt nie - genau das ist es, was wir an der Formel 1 lieben. Am Samstag werden wir im Qualifying einen echten Eindruck vom Kräfteverhältnis erhalten. Ich bin gespannt, was das Wochenende bringt.“ Ein Satz von Mercedes-Teamchef Toto Wolff zum gleichen Zeitpunkt vor genau einem Jahr, ebenfalls in Bahrain. Damals reichte es in der Quali für Lewis Hamilton zu Platz fünf mit sieben Zehntel Rückstand auf die Pole.