Vollbesetzter Bus kollidierte auf Kreuzung mit Pkw

Am Dienstag gegen 9.30 Uhr fuhr der Lenker (57) eines vollbesetzten Linienbusses auf der L68 von Pettneu am Arlberg in Richtung St. Anton am Arlberg. Bei einer Kreuzung mit einer Gemeindestraße (Vadiesen) bog plötzlich auf gleicher Höhe von links ein 23-jähriger Deutscher mit seinem Pkw in die L68 ein.