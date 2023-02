Udo und sein Mohrenkopf sorgen für „Skandal“

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat in der aktuell wieder hochkochenden Cancel-Culture-Debatte den Vogel abgeschossen. Die Sendungsverantwortlichen störten sich nämlich an einer Textzeile von Udo Jürgens und ließen den Klassiker „Aber bitte mit Sahne“ in der beliebten „Giovanni Zarrella Show“ einfach umtexten.