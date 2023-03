Wer holt Gold? 15 km Skating ab 12.30 Uhr LIVE

Das ohnehin nicht besonders gut aufgestellte ÖSV-Team kämpft hingegen mit Gesundheitsproblemen. Mika Vermeulen muss am Mittwoch passen, da er nach seinem durchwachsenen Skiathlon (29.) am Wochenende mit einer Verkühlung samt Durchfall zu kämpfen hatte. Mittlerweile ist der Steirer etwas fitter, die Entscheidung über sein Antreten im 50-km-Abschlussbewerb am Sonntag soll am Mittwoch fallen. Ein erstes Loipentraining nach drei Tagen Zwangspause am Dienstag verlief noch eher zäh, wie Vermeulen am Dienstag sagte. „Ich habe es heute probiert, aber ein Freudenfest war es nicht“, so Vermeulen.