Einbruch in Wiener Hotel: Wer kennt diesen Mann?

Ein bislang unbekannter Mann soll sich bereits im Vorjahr - am 9. November - und am 14. Jänner in einem Wiener Hotel Zutritt in die Rezeption verschafft und aus der Kassenlade Geld gestohlen haben. Beide Male konnte der Täter unbemerkt flüchten. Jetzt wurden die Lichtbilder des Verdächtigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien von der Polizei veröffentlicht.