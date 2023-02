Neubau von Möbelhaus sorgt in Lienz für Ärger

Aufschrei in der Bevölkerung

Dass für diesen Bau eine Grünfläche zubetoniert wird, sorgte nun für einen ordentlichen Aufschrei in der Bevölkerung. Allen voran beim Verein „Osttirol Natur“ und Obfrau Renate Hölzl, die einen offenen Brief an die Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SP) und den Gemeinderat verfasste: „Stehen die Einnahmen in Form von Kommunalsteuern für maximal 25 Arbeitsplätze wirklich im Verhältnis zu dem, was wir an Wertschöpfung zerstören – nämlich wertvollste Bodenflächen, die wir in Zeiten des Klimawandels dringend für die Nahversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, als Retentionsflächen für Hochwasser und Speicherflächen für CO₂ benötigen?“, heißt es.