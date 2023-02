SKN-Kapitän Ramsebner bleibt bis 2024 an Bord

Mit positiven Nachrichten versucht der SKN, die gute Stimmung vor dem richtungsweisenden Derby gegen Horn zusätzlich anzuheben. Trifft auch auf Wirtschafts-Geschäftsführer Matthias Gebauer zu, der mit der Abgabe des Lizenzantrages erst gar nicht bis zur Deadline am Freitag warten will. „Wir sind super in der Zeit, unser Wirtschaftsprüfer bastelt nur noch an den letzten Formulierungen.“ War im Vorjahr ganz anders, als wichtige Unterschriften fehlten, das Liga-Pickerl in erster Instanz verweigert wurde. Gebauer: „Mit den großen Partnern ist alles unter Dach und Fach.“