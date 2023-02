Anti-Meloni: Linke Elly will Linke radikalisieren

Paukenschlag im Rechts dominierten Italien: Von der Emilia Romagna, einst Hochburg der Kommunistischen Partei Italiens (PCI), startete am Sonntag der Neubeginn des PD (Partito Democratico), der stärksten Oppositionspartei in Italiens. Die Italo-Amerikanerin Elly Schlein wurde zum neuen Stern am linken Firmament erkoren und ist ab sofort die neue Anti-Meloni. Erstmals stehen zwei Frauen an der Spitze des politischen Italien. Schleins Hintergrund ist - auch für Linke - äußerst bemerkenswert.