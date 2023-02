Lenker samt vier Insassen von Straße geschleudert

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr war eine 18-Jährige aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, mit ihrem Pkw auf der Loiblpass Straße (B91) in Lambichl (Bezirk Klagenfurt) unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit Ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam schlussendlich auf dem Dach zum Stillstand. Die fünf Insassen konnten sich noch vor Ort selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien.