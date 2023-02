Weingärten und Äcker immer öfter als Müllhalden

Müll sorgt bei Mähdreschern für Probleme

Bei der Landwirtschaftskammer ist das Problem bekannt. Plastikflaschen, Zigarettenpäckchen und anderer Unrat landet immer wieder auf Feldern und in Weingärten, die sich neben Straßen befinden. Aber auch in Windschutzgürteln sammelt sich gerne der Müll. In der Nähe von Deponie kommt es oft zu Windverfrachtung. Bei landwirtschaftlichen Geräten könne der Müll zu Problemen führen, sagt Wolf Reheis, Leiter der Abteilung Pflanzenbau in der Landwirtschaftskammer. Bei Mähdreschern könne der Abfall das Abscheidesystem verlegen. Das wieder zu entfernen, koste dann Zeit und somit Geld. Auf die Pflanzen hätte der Plastikabfall eher weniger Auswirkungen. Die langfristigen Folgen könne man aber nicht abschätzen.