Alpakas aus dem Weinviertel hamstern Medaillen

Harte Arbeit schlägt sich in Preisen nieder

Enorm war jetzt Auszeichnungsreigen bei der „Alpaka Expo“ in Graz: Insgesamt gab es neun Medaillen - darunter zweimal Gold sowie zahlreiche Sonderpreise für die erfolgreichen Züchter aus dem Weinviertel. „Alpakas sind mit 22 echten Naturfarbtönen weltweit die Tiere mit der größten Farbvielfalt“, sagt Manuela - allein in dieser Kategorie gab es fünf zusätzliche Sonderauszeichnungen bei knapp 300 angetretenen vierbeinigen Bewerbern. „Das konnte uns nur gelingen, weil wir uns lange Jahre ausschließlich auf hochwertige Züchtung spezialisiert haben“, betont das Paar.