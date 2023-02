Musikalische Weltreise mit den „Drei Pecoraros“

Wenn man „Drei Pecoraros“ hört, schießen einem schnell die „3 Tenöre“ in den Kopf. Insbesondere, wo doch Herwig Pecoraro, der Vater, bis vor Kurzem gefeierter Staatsoperntenor war, der nicht nur in der Wiener Staatsoper, sondern in allen großen Opernhäusern dieser Welt ein und aus ging. Allerdings handelt es sich bei den Pecoraros um ein reines Familienunternehmen, das seinem Publikum in der neuen Show „MUSIC“ nicht nur Klassik bietet. Apropos Familienunternehmen: Die Pecoraros betreiben auch die renommierte Balsamico Acetaia für Feinschmecker in Klosterneuburg, wo auch das Familiendomizil steht.