Kapitulations-Demo | 360 Grad

Kapitulations-Demo. Was für ein Unterschied! In Wien demonstrierten am Freitag Abend Linke gegen Rechte, die in der Hofburg den sogenannten Akademikerball feierten. Einen Tag später demonstrierten in Berlin Linke und Rechte nicht gegeneinander sondern Hand in Hand. In der deutschen Hauptstadt hatte die Links-Politikerin Sahra Wagenknecht mit der Alt-Feministin Alice Schwarzer zur sogenannten Friedensdemonstration aufgerufen, um ihrem mehr als 600.000 Mal im Internet unterzeichneten „Manifest für Frieden“ Nachdruck zu verleihen. Im Manifest und bei der Demo fordern die beiden Damen und ihre Unterstützer unter anderem einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine und Verhandlungen mit Russland. Beim Brandenburger Tor versammelten sich zum von Kritikern nicht „Friedens-“, sondern „Kapitulations-Demo“ genannten Aufmarsch linke Urgesteine genauso wie Rechtsextreme, „Reichsbürger“, QAnon-Gläubige und Verschwörungsideologen. Als Hauptfeindbild diente den mehr als 10.000 Demonstranten einmal mehr die grüne deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Sie wurde ausgebuht, immer wieder waren „Baerbock weg“-Rufe zu hören. Sie scheint den Rechten zu links, den Linken zu rechts zu sein…