Kicker spielen für verstorbenen „Trainerfuchs“

„Fair Kick“ im Stift Melk

„Er hatte immer einen aufmunternden Spruch und gute Lebensweisheiten für die Kinder und Jugendlichen parat – ganz im Sinne von Ordensgründer Don Bosco dem Patron der Jugend“, erinnert sich ein Mitbruder. Nun steigen die Ministranten der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu für ihren ehemaligen Trainer erneut in den „Fußballring“: Beim Turnier „Fair Kick“ am 4. März im Stift Melk spielen sie in Gedenken an ihren Pater Stadelmann.