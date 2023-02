Fußgänger (44) auf Autobahn A9 überrollt - tot

Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der A9 im steirischen Bezirk Leibnitz: Ein 44-jähriger Pole war zu Fuß auf der Autobahn unterwegs, wurde von einem Auto erfasst und von weiteren Fahrzeugen überrollt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle.