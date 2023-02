Laster mit Äpfeln auf Autobahn in Tirol umgekippt

Um kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Samstag wollte ein Rumäne (43) mit seinem Lkw im Bereich des Zwickels Oberland/Unterland Richtung Bregenz weiterfahren, als er offenbar zu spät gemerkt hatte, dass die Fahrspur nach Kufstein erwischt hatte. Der Brummi-Lenker versuchte noch den Tausendtonner herumzureißen, geriet dabei aber auf einen Grünstreifen und kippte um. Rasch bildete sich ein kilometerlanger Stau, denn die Brennerautobahn musste in Fahrtrichtung Arlberg gesperrt werden. Tonnenweise Äpfel mussten nämlich teils händisch in einen anderen Lkw umgeladen werden, bevor man mit den Bergungsarbeiten des Sattelschleppers beginnen konnte.