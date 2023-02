Friedenssehnsucht | Im Dreck stecken

Im Dreck stecken. Was waren da für große Töne gespuckt worden rund um die Eröffnung des generalsanierten und umgebauten Parlaments! Die erneuerte Hülle werde auch eine neue Kultur im Inneren fördern, war die vielfach geäußerte Hoffnung. Weniger Streit, mehr Dialog? Mitnichten! Allein die Sätze, die Conny Bischofberger in ihrer heutigen „Krone“-Kolumne aus der gestrigen Nationalratssitzung zitiert, beweisen, dass die Parlamentarier ganz deutlich hörbar nicht willens - oder auch nur schlicht fähig - sind, wie erwachsene Menschen miteinander umzugehen. Sie erwähnt unter anderem den „Verlängerter Arm des Kriegsverbrechers!“-Ruf des ÖVP-Abgeordneten Reinhold Lopatka Richtung FPÖ. „Schäbiger Lügner!“, schrie Dagmar Belakowitsch (FPÖ) Richtung ÖVP zurück. Während sich der ehemalige Kurier-Chefredakteur und heutige Neos-Abgeordnete Helmut Brandstätter gar zu einem Nazi-Vergleich verstieg, als Kickl über die Schuldfrage im Russland-Ukraine-Krieg sprach. Er soll „So hat Hitler auch argumentiert!“ gerufen haben. Bischofberger meint: „Wer dachte, dass Kickls Beschimpfungen am Aschermittwoch (,Mumie Van der Bellen´, ,Trottel in der Regierung´) schon der üble Höhepunkt der politischen Unkultur in Österreich waren, wurde gestern eines Besseren belehrt. Im neu herausgeputzten Parlament wurde am 1. Jahrestag des Angriffskriegs gegen die Ukraine hemmungslos Schmutzwäsche gewaschen.“ Ob die Schmutzfinke merken, wie sehr ihnen der Dreck schadet, in den sie sich selbst gesteckt haben?