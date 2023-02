Neue Sitzordnung: Haas-Team geht auf Sparflamme

Das Haas-Team wird in der kommenden Formel-1-Saison laut eigenen Angaben 250.000 Dollar (235.493,60 Euro) an Transportkosten durch ein neues Boxenmauer-Sitzarrangement einsparen. Statt sechs oder mehr Sitzplätzen, auf denen das Schlüsselpersonal inmitten einer Wand von Bildschirmen die Rennen verfolgt, gibt es bei Haas künftig nur noch drei, erklärte Teamchef Günther Steiner in Bahrain.