So hart rechnet Haas auf Netflix mit Schumacher ab

„Braucht halt Talent“

Als der Wagen des 23-Jährigen in Monaco in zwei Teile gerissen wurde, legte Haas nach. „Es braucht halt Talent. Man kann Talent nicht entwickeln. Wir sind da im ‚Dead Man Walking‘-Bereich“, so der US-Amerikaner. Zwar konnte in Schumacher in Silverstone und Spielberg im Sommer erstmals in die Punkte fahren, für einen Verbleib bei Haas wollte es dennoch nicht reichen. Er in der kommenden Saison als Ersatzpilot für Mercedes tätig sein.