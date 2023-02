Paris Hilton zeigt erstmals Söhnchen Phoenix

Angst vor der Geburt

Dass sie sich bei Baby Nr. 1 für eine Leihmutter entschied, lag an ihrer Angst vor der Geburt. Hilton leidet seit ihren schlimmen Erlebnissen als Teenie im Internat für schwererziehbare Jugendliche an einer schweren Doktor-Phobie: „Ich habe furchtbare Angst vor Ärzten, nachdem was diese mir im Internat angetan haben.“