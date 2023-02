Paris Hilton verrät den Namen ihres Sohnes

Name, der zu Paris und London passt

Phoenix hatte sie sich schon vor Jahren als Namen für ihren ersten Sohn ausgesucht: „Ich habe nach Städten, Staaten und Ländern auf der Karte geschaut, um etwas zu finden, was zu Paris und London passt. Phoenix ist in der Pop-Kultur zu finden. Und noch wichtiger ist, dass er ein Feuervogel ist, der aus seiner Asche aufersteht und wieder fliegt.“