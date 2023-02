Bursch schleppte sich nach Sturz auf Piste zurück

Kind stürzte in Bachbett

Am Donnerstagnachmittag kam es in Fendels (Bezirk Landeck) dann zu einem weiteren Skiunfall. Diesmal verkantete ein achtjähriger Deutscher seine Ski, verlor die Kontrolle und stürzte rund drei Meter tief in ein Bachbett. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Zams geflogen.