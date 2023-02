Betrunkener Vater prügelte Sohn krankenhausreif

Es ist immer wieder tragisch zu hören, was manchmal hinter verschlossenen Türen vor sich geht. So auch etwa am Mittwoch in Wien-Floridsdorf: Dort wurde ein 22-jähriger Mann von seinem Vater (53) krankenhausreif geschlagen, weil er und sein Bruder mit ihm in einen Streit gerieten. Der Vater wurde festgenommen.