Ostsee: Brand auf Frachter mit gefährlicher Ladung

Ein Frachter mit gefährlicher Ladung ist laut der lettischen Marine auf der Ostsee in Brand geraten und wurde von Schleppern an die Küste gebracht. Auf dem Schiff sei in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen, das nicht durch das Feuerlöschsystem an Bord bekämpft werden konnte. Die 15-köpfige Besatzung hat die 168 Meter lange Escape in einem Rettungsboot verlassen und ist in Sicherheit gebracht worden.