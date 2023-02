SPÖ macht Druck: Mieten bis 2026 einfrieren!

In den Jahren ab 2026 sollen die jährlichen Mietzinserhöhungen mit maximal zwei Prozent gedeckelt werden, so die SPÖ-Forderung weiter, die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch ausführte. Ein Blick in andere EU-Länder mit ähnlichen Regelungen zeige, dass die Menschen so entlastet werden könnten. Einen entsprechenden Antrag will die SPÖ am Donnerstag im Bautenausschuss einbringen.