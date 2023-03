Wiener Schulschrift bekam elegantes Facelifting

Schüler aus 200 Ländern können erstmals Namen korrekt schreiben

Ein weiteres Manko wurde bei „Prima“ behoben: In allen verfügbaren Schulschriften fehlen wichtige Zeichen, um für mehrsprachigen Einsatz verwendet werden zu können. Die neue Schrift deckt Schriftzeichen aus über 200 Sprachen ab. „Sie bildet damit auch die Vielfalt an Namen ab, die es in unserer Stadt gibt“, so Klingesberger stolz. So sei es nun sogar möglich, Namen in der Sprache der Chipewyan in Nordwestkanada abzubilden - aber auch Schüler aus der Türkei, Polen oder Island könnten mit ihr erstmals ihre Namen zu 100 Prozent korrekt schreiben.