Frontalcrash auf Schnellstraße fordert eine Tote

Die Serie an schweren Unfällen im Burgenland reißt nicht ab. Am Mittwoch krachten im Frühverkehr auf der S4 bei Sigleß im Bezirk Mattersburg zwei Autos zusammen. Ein Opfer des Frontalcrashs wurde eingeklemmt und starb noch an der Unglücksstelle. Der zweite Lenker musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.