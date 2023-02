WEBUILD: Der Ort, wo die Energiewende gebaut wird

Hier werden zukunftsweisende Themen an einem Ort vereint. Geballtes branchenführendes Know-how aus den Bereichen Energie, Bad, Bauen und Wohnen präsentiert sich von 1. bis 5. März 2023 in Oberösterreichs Schaufenster und Marktplatz für nachhaltige Energietechnologien. Rund 350 Aussteller laden in drei große Messehallen, auf rund 30.500m² Messefläche ein, um wieder in den persönlichen Austausch zu treten und ihre Neuheiten vorzustellen.