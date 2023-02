Frankfurter Fans attackierten Napoli-Anhänger

Schneller eingreifen?

In der Folge seien mehrere italienische Fans mit Schlagwerkzeugen ausgestiegen und auf die Frankfurter Fans losgegangen. Die Polizei hätte schnell eingreifen können, so der Sprecher. In den Fahrzeugen von Fans des SSC Neapel wurden zudem Schlagwerkzeuge und Pyrotechnik gefunden. Zusätzlich kam es auch zu einer Schlägerei zwischen den Fans beider Teams, welche die Polizei laut Aussage des Sprechers unter dem Einsatz von Pfefferspray beendete.