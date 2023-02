Martin (5) tot: So kam es zum Kindergarten-Drama

„Fallen in Schockstarre und ertrinken lautlos“

Pro Jahr ertrinken laut Kuratorium für Verkehrssicherheit in Österreich durchschnittlich bis zu fünf Kinder - etwa zwei Drittel sind jünger als fünf Jahre. Schon in zehn Zentimeter tiefen Plantschbecken können die Kinder ums Leben kommen. „Während Erwachsene laut um Hilfe schreien, fallen Kinder in eine Schockstarre und ertrinken lautlos“, so Othmar Thann, Direktor des KFV. Umso wichtiger ist, dass sie in der Nähe von Bädern, Gewässern und Pools nie unbeaufsichtigt bleiben.