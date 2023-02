Warum es mehr Frauen in der Politik braucht

Bei der Landtagswahl in weniger als zwei Wochen werden mehr Kärntnerinnen als Kärntner ihr Kreuzerl machen (siehe Grafik unten). Nur drei Tage später begehen wir am 8. März den Internationalen Frauentag. Und mitten in den Wahlkampf fiel der Equal Pay Day: Der 16. Februar markierte jenen Tag, bis zu dem Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen gratis gearbeitet haben. Und obwohl das weibliche Geschlecht so omnipräsent ist, stellt sich die Frage, weshalb Frauen im Wahlkampf thematisch untergehen.