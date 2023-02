ORF-Gebührentochter GIS wird deutlich verkleinert

Dem Vernehmen nach soll das Gebühren Info Service deutlich verkleinert werden. Was den ORF betrifft, präsentierte Generaldirektor Roland Weißmann am Montagnachmittag im Rahmen eines Sonderfinanzausschusses den Stiftungsräten seine - auch von der Politik eingeforderten - Sparpläne für das öffentlich-rechtliche Medienhaus. Kolportiert sind Einsparungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro bis Ende 2026. Dabei werden derzeit das ORF Radio-Symphonieorchester (RSO), der Spartenkanal ORF Sport + und die Streamingplattformen Flimmit und fidelio als Streichkandidaten gehandelt.